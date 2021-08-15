جونسون يطالب بعدم الاعتراف بحكومة من صنع طالبان

طالب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، بعدم الاعتراف بحكومة حركة طالبان.

وقال في مقابلة له: لا نريد أن يعترف أي أحد بطالبان، حسب وكالة رويترز.

وتابع جونسون أنه لا ينبغي لأحد الاعتراف بحكومة من صنع حركة طالبان.

وأشار إلى أنه من الواضح أن إدارة جديدة في أفغانستان قريبا جدا.

وقال: نريد موقفا موحدا بين الجميع بقدر المستطاع.

وقال اثنان من كبار قادة "طالبان" الموجودين في كابول، اليوم الأحد، إن مسلحي الحركة سيطروا على القصر الرئاسي في أفغانستان بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

وبحسب وكالة "رويترز" التي أوردت التصريحات، لم يصدر أي تأكيد من الحكومة الأفغانية بشأن مزاعم "طالبان" حتى هذه اللحظة. كشفت تقارير في وقت سابق عن مغادرة الرئيس للبلاد وبدء تدفق مقاتلي الحركة على العاصمة.