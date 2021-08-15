طالبان: لن تتعرض السفارات والرعايا الأجانب في كابل لأي خطر

فيما بدت وكأنها رسالة طمأنة، قالت حركة طالبان الأفغانية، إن السفارات والبعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب في العاصمة كابل بأنهم لن يتعرضوا لأي خطر، بعد سيطرة مسلحي الحركة على العاصمة.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة بحسابه على تويتر: "جميع السفارات والمراكز الدبلوماسية والمؤسسات والأماكن والرعايا الأجانب في كابل، نؤكد لهم أنهم لن يواجهوا أي خطر".

وأضاف: "فليكن الجميع في كابل على ثقة تامة، بأن قوات الإمارة الإسلامية مكلفة بتعزيز الأمن في كابل وجميع المدن الأخرى".

به همه سفارت خانه ها، مراکز دپلوماتیک، مؤسسات و اماکن بود وباش اتباع خارجی در کابل اطمینا میدهیم که هیچ گونه خطر مواجه آنها نخواهد بود.

همه با اطمینان کامل در کابل بودوباش نمایند، نیروهای امارت اسلامی مؤظف شده اند که امنیت شهر کابل و تمام شهرها را مستحکم نمایند. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 15, 2021

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال اثنان من كبار قادة حركة طالبان "المحظورة في روسيا" الموجودين في كابل، إن مسلحي الحركة سيطروا على القصر الرئاسي في أفغانستان بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

وبحسب وكالة "رويترز" التي أوردت التصريحات، لم يصدر أي تأكيد من الحكومة الأفغانية بشأن مزاعم "طالبان" حتى هذه اللحظة.

وكشفت تقارير في وقت سابق عن مغادرة الرئيس للبلاد وبدء تدفق مقاتلي الحركة على العاصمة.