طالبان: لن تتعرض السفارات والرعايا الأجانب في كابل لأي خطر

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة بحسابه على تويتر: "جميع السفارات والمراكز الدبلوماسية والمؤسسات والأماكن والرعايا الأجانب في كابل، نؤكد لهم أنهم لن يواجهوا أي خطر".
وأضاف: "فليكن الجميع في كابل على ثقة تامة، بأن قوات الإمارة الإسلامية مكلفة بتعزيز الأمن في كابل وجميع المدن الأخرى".
به همه سفارت خانه ها، مراکز دپلوماتیک، مؤسسات و اماکن بود وباش اتباع خارجی در کابل اطمینا میدهیم که هیچ گونه خطر مواجه آنها نخواهد بود.— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 15, 2021
همه با اطمینان کامل در کابل بودوباش نمایند، نیروهای امارت اسلامی مؤظف شده اند که امنیت شهر کابل و تمام شهرها را مستحکم نمایند.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال اثنان من كبار قادة حركة طالبان "المحظورة في روسيا" الموجودين في كابل، إن مسلحي الحركة سيطروا على القصر الرئاسي في أفغانستان بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.
وبحسب وكالة "رويترز" التي أوردت التصريحات، لم يصدر أي تأكيد من الحكومة الأفغانية بشأن مزاعم "طالبان" حتى هذه اللحظة.
وكشفت تقارير في وقت سابق عن مغادرة الرئيس للبلاد وبدء تدفق مقاتلي الحركة على العاصمة.
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