ظريف: إيران مستعدة لمواصلة جهودها في إرساء السلام في أفغانستان

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على الأحداث التي تجري في الجارة أفغانستان، مؤكدا على أن العنف والحرب كالاحتلال لا يحلان أبدا المشاكل، مرحبا رحب بإعلان الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي تشكيل مجلس تنسيقي من قبل القادة الأفغان.

وقال ظريف في تغريدة له على "تويتر" اليوم الأحد: "العنف والحرب كالاحتلال لا يحلان المشاكل أبدا".

وأضاف: إيران ترحب بمبادرة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي تشكيل مجلس تنسيقي من قبل القادة الأفغان.. نأمل بأن تؤدي هذه المبادرة إلى الحوار والانتقال السلمي للسلطة في أفغانستان".

Violence & war—like occupation—never solve problems.



Iran welcomes announcement by @KarzaiH on forming a Coordination Council by Afghan leaders.



We hope that it can lead to dialogue & a peaceful transition in Afghanistan.



Iran stands ready to continue its peacemaking efforts. — Javad Zarif (@JZarif) August 15, 2021

​وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده "على استعداد لمواصلة جهودها في إرساء السلام في أفغانستان".

وسيطرة حركة طالبان، اليوم الأحد، على العاصمة الأفغانية كابول، ونشرت صور لقادة من الحركة داخل القصر الرئاسي في كابول، بينما غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد، وقال في تصريحات له إن "حركة طالبان كانت مستعدة لشن هجوم دموي على كابل وشعبها للإطاحة بي وحقنا للدماء قررت المغادرة".