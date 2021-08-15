المجلس الأوروبي: سلامة مواطني الاتحاد الأوروبي وموظفي بعثاته الدبلوماسية بأفغانستان أولوية

أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل أن سلامة مواطني الاتحاد الأوروبي وموظفي بعثاته الدبلوماسية في أفغانستان تعد أولوية على المدى القصير.

موسكو، 16 أغسطس - سبوتنيك. وقال ميشيل عبر تويتر مساء الأحد: "أمن مواطني وموظفي الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم تعد أولوية على المدى القصير. من الواضح بنفس القدر أنه يجب استخلاص العديد من الدروس".

وأكد شارل ميشيل أنه على اتصال وثيق بمفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بخصوص تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وخلال الأيام العشرة الماضية، بسطت طالبان سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان تقريبا، لتتوج نجاحها اليوم بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.

من جهته، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه غادر البلاد لمنع وقوع الكثير من القتلى وحقنا للدماء، مؤكدا أن حركة "طالبان" كانت مستعدة لشن هجوم دموي على العاصمة كابول من أجل الإطاحة به.