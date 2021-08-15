طالبان: الحرب انتهت في أفغانستان وهروب الرئيس غني لم يكن في الحسبان

قال المتحدث باسم طالبان الأفغانية (المحظورة في روسيا)، محمد نعيم، إن الحركة حققت ما كانت تسعى إليه وهو "حرية البلاد واستقلال الشعب".

وأضاف المتحدث باسم طالبان في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة رويترز، اليوم الأحد، إن هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني، لم يكن في الحسبان وحتى المقربين منه لم يتوقعوا ذلك.

وأكد نعيم، أن نوع الحكم وشكل النظام في أفغانستان سيتضح قريبا. مشيرا إلى أن الحركة لا ترغب في التدخل في شؤون الآخرين ولن تسمح بالتدخل في شؤون أفغانستان.

وشدد المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، "لن نسمح لأحد باستخدام أراضينا لاستهداف أي جهة ولا نرغب في الإضرار بالآخرين".

وكشف متحدث طالبان، "نحن مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنكفل لهم الحماية الضرورية.

واختتم نعيم،

"الحرب انتهت في أفغانستان".

يذكر أنه خلال الأيام العشرة الماضية، بسطت طالبان سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان تقريبا، لتتوج نجاحها اليوم بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.



من جهته، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه غادر البلاد لمنع وقوع الكثير من القتلى وحقنا للدماء، مؤكدا أن حركة "طالبان" كانت مستعدة لشن هجوم دموي على العاصمة كابول من أجل الإطاحة به.

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