الفنان مجدي صبحي يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

استقرت الحالة الصحية للفنان المصري، مجدي صبحي، بعد ارتفاع نسبة السكر في الدم حيث نقل على أثرها إلى المستشفى.

وأفاد موقع "في الفن"، أن صبحي غادر المستشفى وهو في صحة جيدة، بعد عودة نسبة السكر في الدم لمعدلها الطبيعي.

مجدي صبحي شقيق الفنان الكبير محمد صبحي وشارك معه في مسلسلاته الشهيرة "يوميات ونيس" و"فارس بلا جواد" و"كارمن" و"لعبة الست" وغيرها من الأعمال.



وكانت آخر أعمال مجدي صبحي مسرحية "سيرة حب" إنتاج عام 2019.

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