ترامب يدعو جو بايدن للاستقالة على خلفية الوضع في أفغانستان

دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في بيان مساء اليوم الأحد، الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن إلى تقديم استقالته على خلفية الوضع في أفغانستان.

وقال ترامب في بيان مقتضب، "لقد حان الوقت لكي يستقيل جو بايدن.. هذا عار.. كيف سمح بحدوث ذلك في أفغانستان".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، "ذلك (ما حدث في أفغانستان) يأتي جنبا إلى جنب مع الارتفاع الهائل في إصابات كورونا، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، والاقتصاد المعطل".

وعاد دونالد ترامب لادعاءاته السابقة (التي لم يقدم عليها دليل)، بأن جو بايدن لم ينتخب بشكل شرعي.

يذكر أن أفغانستان تشهد منذ مايو/أيار الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي طالبان بعد بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي بدأ في مايو/أيار الماضي، والمقرر اكتماله في سبتمبر/أيلول المقبل.

يذكر أنه خلال الأيام العشرة الماضية، بسطت طالبان سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان، لتتوج نجاحها الأحد بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.

Truth bomb from DJT… pic.twitter.com/coyT5t9cKI — Steve Cortes (@CortesSteve) August 15, 2021

من جهته، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه غادر البلاد لمنع وقوع الكثير من القتلى وحقنا للدماء، مؤكدا أن حركة "طالبان" كانت مستعدة لشن هجوم دموي على العاصمة كابول من أجل الإطاحة به.

وفي تصريحات لمتحدث حركة طالبان، محمد نعيم، اليوم الأحد، أكد أن الحرب انتهت في أفغانستان وأن هروب الرئيس لم يكن في الحسبان. مشيرا في الوقت ذاته إلى الحركة لا تريد أن تعيش في عزلة وترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي.

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