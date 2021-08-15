ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 شخصا

قالت وكالة الحماية المدنية هايتي، إن عدد القتلى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم السبت ارتفع إلى ،1297 بينما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 5700.

وأضافت الوكالة في بيان، "كثير من الناس في عداد المفقودين وعدد أكبر تحت الأنقاض".

وتابعت الوكالة، أن نحو 13694 منزلا دمرت ولحقت أضرار بـ13785 منزلا في المناطق الثلاث الأشد تضررا في البلاد في الجنوب.

وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.2 درجات هايتي صباح أمس السبت قرابة الساعة 8.30 (12.30 بتوقيت غرينتش) ، على بعد 12 كلم من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كلم عن العاصمة بور أو برنس، وفق المركز الأمريكي لرصد الزلازل.

وشهدت هاييتي مطلع 2010 زلزالا مدمرا خلف نحو 250 ألف قتيل، وسجلت فيه الأمم المتحدة مقتل 102 من موظفيها، يمثلون ثلاثين بلدا مختلفا، وهي أكبر خسارة فردية تتكبدها المنظمة الدولية خلال تاريخها.

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