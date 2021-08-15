وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الفرنسي يبحثان الوضع في أفغانستان

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي جان إيف لو دريان الوضع في أفغانستان.

موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إنه بحث هاتفيا "الوضع المأساوي" في العاصمة كابول.

وأضاف: "اتصلت بزميلي وزير الخارجية بلينكن هذا المساء لمناقشة الوضع المأساوي في كابول. نحن متحمسون بالكامل لضمان الإجلاء الآمن والسريع لجميع مواطني بلداننا وممثلي المجتمع المدني الأفغاني الذين يتعرضون للتهديد بسبب طبيعة عملهم".

وتشهد أفغانستان منذ مايو/أيار الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي حركة طالبان بعد بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي بدأ في مايو/أيار الماضي، والمقرر اكتماله في سبتمبر/أيلول المقبل.

وخلال الأيام العشرة الماضية، بسطت طالبان سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان، لتتوج نجاحها الأحد بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.

من جهته، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه غادر البلاد لمنع وقوع الكثير من القتلى وحقنا للدماء، مؤكدا أن حركة "طالبان" كانت مستعدة لشن هجوم دموي على العاصمة كابول من أجل الإطاحة به.

وفي تصريحات لمتحدث حركة طالبان، محمد نعيم، اليوم الأحد، أكد أن الحرب انتهت في أفغانستان وأن هروب الرئيس لم يكن في الحسبان. مشيرا في الوقت ذاته إلى الحركة لا تريد أن تعيش في عزلة وترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي.

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