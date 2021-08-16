أكثر من 60 دولة تقول ينبغي فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين ترك البلاد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر الأحد، إن أكثر من 60 دولة أصدرت بيانا مشتركا يشدد على ضرورة فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الخروج من أفغانستان وإبقاء المطارات والمعابر الحدودية مفتوحة.

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 60 دولة منها، أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا وقطر والمملكة المتحدة في بيان مشترك إن من، "يتولون مواقع السلطة في أنحاء أفغانستان يتحملون المسؤولية، والمساءلة، فيما يخص حماية الأرواح والممتلكات واستعادة الأمن والنظام على الفور".

وأضاف البيان، "إن الشعب الأفغاني يستحق أن يعيش في سلام وأمن وكرامة. المجتمع الدولي مستعد لمساعدتهم".

وأعلنت الخارجية الأمريكية، أنه تم إنزال العلم الأمريكي بسفارة واشنطن في كابل وإغلاق السفارة.

ويأتي إغلاق السفارة الأمريكية التي كانت واحدة من أكبر السفارات في العالم بعد حوالى عشرين عاما من عودة الولايات المتحدة بعد هزيمة نظام طالبان.

وتشهد أفغانستان منذ مايو/أيار الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي حركة طالبان بعد بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي بدأ في مايو/أيار الماضي، والمقرر اكتماله في سبتمبر/أيلول المقبل.

وخلال الأيام العشرة الماضية، بسطت طالبان سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان، لتتوج نجاحها الأحد بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.

من جهته، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه غادر البلاد لمنع وقوع الكثير من القتلى وحقنا للدماء، مؤكدا أن حركة "طالبان" كانت مستعدة لشن هجوم دموي على العاصمة كابول من أجل الإطاحة به.



وفي تصريحات لمتحدث حركة طالبان، محمد نعيم، اليوم الأحد، أكد أن الحرب انتهت في أفغانستان وأن هروب الرئيس لم يكن في الحسبان. مشيرا في الوقت ذاته إلى الحركة لا تريد أن تعيش في عزلة وترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي.

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