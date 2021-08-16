فوضى في مطار كابول بالتزامن مع استعداد رحلات الإجلاء للمغادرة... فيديو

شهد مطار كابول حالة من الفوضى العارمة وتدافع المواطنين الأفغان، محاولين الهرب من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهرفيه الفوضى التي شهدها المطار والتدافع بين المواطنين الراغبين في مغادرة البلاد بعد دخول حركة طالبان إل العاصمة كابول.

وتزامن التدافع والفوضى العارمة مع استعداد رحلات إجلاء لدبلوماسيين أجانب لمغادرة المطار.

هذا وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الاثنين، أن جميع موظفي السفارة الأمريكية في كابول قد نُقلوا بأمان إلى مطار حامد كرزاي الدولي.

وأوضح برايس، في بيان، أن الجيش الأمريكي يؤمن محيط المطار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، إن أكثر من 60 دولة أصدرت بيانا مشتركا يشدد على ضرورة فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الخروج من أفغانستان وإبقاء المطارات والمعابر الحدودية مفتوحة.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، أنه تم إنزال العلم الأمريكي وإغلاق سفارة واشنطن في كابول.

وسيطرت حركة طالبان، اليوم الأحد، على العاصمة الأفغانية كابول، ونشرت صور لقادة من الحركة داخل القصر الرئاسي في كابول، بينما غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد، وقال في تصريحات له إن "حركة طالبان كانت مستعدة لشن هجوم دموي على كابول وشعبها للإطاحة بي وحقنا للدماء قررت المغادرة".