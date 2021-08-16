مصدر لـ"سبوتنيك": قتلى في إطلاق نار للجيش الأمريكي على أفغان في مطار كابول

أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بمقتل عدة أشخاص بعدما أطلق الجيش الأمريكي النار على أفغان في مطار كابول.

موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام، نقلا عن شهود عيان، بأن الجيش الأمريكي أطلق عيارات نارية تحذيرية في الهواء في مطار العاصمة الأفغانية عندما اقتحم حشد من الناس المدرج.

وقال مسؤول أمريكي إن قوات أمريكية أطلقت النار في الهواء بمطار كابول، اليوم الاثنين، لمنع مئات المدنيين من الوصول إلى مدرج الطائرات.

وقال المسؤول لـ"رويترز" عبر الهاتف: "كان من الصعب التحكم في الحشد... إطلاق النار (في الهواء) كان فقط لمنع حدوث فوضى".

وتكدس مئات الأفغان في المطار في مسعى للخروج من البلاد بعد دخول مسلحي حركة "طالبان" العاصمة كابول، أمس الأحد. ويتولى جنود أمريكيون مسؤولية المطار للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين.

وسيطرت حركة "طالبان"، اليوم الأحد، على العاصمة الأفغانية كابول، ونشرت صور لقادة من الحركة داخل القصر الرئاسي في كابول، بينما غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد، وقال في تصريحات له إن "حركة طالبان كانت مستعدة لشن هجوم دموي على كابول وشعبها للإطاحة بي وحقنا للدماء قررت المغادرة".