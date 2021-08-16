وزيرة الدفاع: أول إجلاء فرنسي من كابول سيكون قبل نهاية اليوم

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، إن أول عملية إجلاء للمواطنين الفرنسيين من كابول ستتم قبل نهاية يوم الاثنين.

وقال بارلي لـ"فرانس إنفو": "نخطط لتنفيذ أول عملية إخلاء بنهاية يوم الاثنين".

وأضافت أنه يجب إجلاء عشرات المواطنين الفرنسيين "مع أشخاص تحت الحماية الفرنسية".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن سلطات البلاد قررت نقل سفارتها في أفغانستان إلى أراضي مطار كابول بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد. وأشاروا إلى أن وزارة الدفاع سترسل تعزيزات عسكرية وطائرات إلى الإمارات في الساعات القليلة المقبلة حتى يمكن بدء الإخلاء الأول من كابول إلى أبوظبي.

وتشهد أفغانستان منذ مايو/أيار الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي حركة "طالبان" بعد بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي بدأ في مايو/أيار الماضي، والمقرر اكتماله في سبتمبر/أيلول المقبل.

وخلال الأيام العشرة الماضية، بسطت "طالبان" سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان، لتتوج نجاحها الأحد بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.