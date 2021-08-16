الخارجية الروسية: استيلاء "طالبان" على كابول كان مفاجأة

أعلن زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، مدير إدارة آسيا الثانية في وزارة الخارجية الروسية، أن استيلاء حركة طالبان (الإرهابية المحظورة في روسيا) على العاصمة الأفغانية كابول كان بمثابة مفاجأة.

وقال كابولوف على الهواء من محطة راديو "صدى موسكو": "إلى حد ما، نعم، جاءت مفاجأة، لأننا انطلقنا من مفهوم أن الجيش الأفغاني، مهما كان، سيظل يقاوم لبعض الوقت...".

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام، نقلاً عن طالبان، أنها تسيطر على أكثر من 90٪ من مباني الحكومة الأفغانية وتقريباً جميع نقاط التفتيش الرئيسية في كابول.

تفاقم الوضع في أفغانستان بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، مع تقدم طالبان في المدن الكبرى. وقالت وسائل إعلام ومصادر يوم الأحد إن طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية. في وقت لاحق من ذلك اليوم، قال مسلحون إنهم دخلوا كابول وسيطروا على القصر الرئاسي. وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه غادر البلاد "لمنع المجزرة". وقال الممثل الرسمي للمكتب السياسي لطالبان، محمد نعيم، إن الحرب في أفغانستان انتهت، وسيتضح شكل الحكومة في الدولة في المستقبل القريب.