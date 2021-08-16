سقوط مواطنين أفغان حاولوا الفرار من البلاد بعدما تشبثوا بعجلات طائرة... فيديو

سقط مواطنون أفغان كانوا يحاولون الفرار من البلاد، بعد أن سيطرت حركة طالبان (الإرهابية والمحظورة في روسيا) عليها، بعدما تشبثوا بعجلات طائرة أمريكية.

وعندما بدأت الطائرة الأمريكية بالتحليق، سقط المواطنون الأفغان. ويظهر في الفيديو كيف تحلق الطائرة والأفغان يسقطون وأن العسكريين في الطائرة لم يقدموا أي مساعدة لهم بالرغم من أن الطائرة كانت فارغة.

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام، نقلاً عن طالبان، أنها تسيطر على أكثر من 90٪ من مباني الحكومة الأفغانية وتقريباً جميع نقاط التفتيش الرئيسية في كابول.

تفاقم الوضع في أفغانستان بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، مع تقدم طالبان في المدن الكبرى. وقالت وسائل إعلام ومصادر، يوم الأحد، إن طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية. في وقت لاحق من ذلك اليوم، قال مسلحون إنهم دخلوا كابول وسيطروا على القصر الرئاسي. وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه غادر البلاد "لمنع المجزرة". وقال الممثل الرسمي للمكتب السياسي لطالبان، محمد نعيم، إن الحرب في أفغانستان انتهت، وسيتضح شكل الحكومة في الدولة في المستقبل القريب.