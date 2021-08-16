خبير: بايدن يريد تغيير أولويات الناتو... ما معنى ذلك؟

رأى خبير من مركز "مارغريت تاتشر" من أجل الحرية، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) بصدد إعادة ترتيب أولوياته.

وبحسب الخبير دانييل كوتشيس، فإن التغير المناخي أصبح أكبر خطر على حلف شمال الأطلسي أو على الأقل، فإنه خطر يماثل "الخطر الذي تشكله روسيا والصين وعدم الاستقرار في الجوار القريب لأوروبا وانتشار أسلحة الدمار الشامل".

وأشار كوتشيس إلى أن حلف شمال الأطلسي غير أولوياته بعد أن أصبح جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية، ونوه إلى أن قرار واشنطن بشأن توجيه ما هو مخصص للشؤون العسكرية إلى الشؤون البيئية سيضعف الجيش الأمريكي وقوة حلف شمال الأطلسي العسكرية حتى أنه لن يعود قادرا على منع "لجوء روسيا إلى استخدام الأسلحة" وهو ما يجب أن يتصدر ترتيب أولويات حلف شمال الأطلسي.

واتجه حلف شمال الأطلسي إلى تغيير أولوياته بعد وصول جو بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرى دانييل كوتشيس أن تغيير أولويات حلف شمال الأطلسي أمر خطير يعرض أمن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لخطر.

وكشف حلف شمال الأطلسي أنه بصدد تغيير أولوياته حين ركز خلال اجتماع قاده الأخير في 14 يونيو/حزيران على التغيرات المناخية، متحاشيًا النظر إلى ما يشكل خطرا حقيقيا على الدول الأعضاء، وفقا للخبير.