ألمانيا توقف رحلات الإجلاء من مطار كابول بعد إغلاق حشود للمدرج

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، إن "طائرات الإجلاء لا تقلع من مطار كابول في الوقت الحالي، لأن هناك أشخاصا يائسين يحاولون مغادرة البلاد ويقومون بسد المدرج".

وقال المتحدث للصحفيين في برلين: "ما أفهمه هو أنه لا توجد حركة مرور جوي في الوقت الحالي لأن عددا كبيرا من الناس يحتشدون على المدرج"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأشار المتحدث باسم الخارجية أنه "تم نقل 40 شخصا من موظفي السفارة الألمانية إلى الدوحة الليلة الماضية عبر النقل الجوي بشكل طارئ"، مضيفا أن "فريقا صغيرا يضم أقل من عشرة أشخاص سيبقى في مطار كابول لتنسيق عملية الإجلاء".

وشهدت العاصمة الأفغانية كابول، يوم أمس الأحد، حالة من الفوضى بعدما سيطرت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا الاتحادية) على معظم المدن الكبيرة بالبلاد وسيطرت على العاصمة كابول.

كما نشرت صور لقادة من الحركة داخل القصر الرئاسي في كابول، بينما غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد، وقال في تصريحات له إن "حركة طالبان كانت مستعدة لشن هجوم دموي على كابول وشعبها للإطاحة بي وحقنا للدماء قررت المغادرة".

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.