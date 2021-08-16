إسرائيل... القبة الحديدة تعترض صاروخا أطلق من غزة على سديروت... فيديو

دوت صافرات الإنذار، اليوم الإثنين، في 4 مستوطنات إسرائيلية بمحيط قطاع غزة، على ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وأفادت قناة كان الرسمية بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات سديروت ونيرعام وإيبيم وإيرز.

ونشرت القناة مقطع فيديو يوثق لعملية اعتراض القبة الحديدة لأحد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة في سماء مستوطنة سديروت.

תיעוד: יירוט בשמי שדרות. פיצוץ נשמע בעיר@Itsik_zuarets

(צילום: מירו אוחנה) pic.twitter.com/mf0NkJsPi0 — כאן חדשות (@kann_news) August 16, 2021

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره بحسابه على تويتر: "في أعقاب الإبلاغ عن عملية الإنذار، تم تحديد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد اعترضها مقاتلو سلاح الجو الإسرائيلي".

בהמשך לדיווח על הפעלת התרעה, זוהה שיגור אחד משטח רצועת עזה לשטח ישראל שיורט על ידי לוחמי ההגנה האווירית — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 16, 2021

وفي 21 مايو/آيار الماضي، انتهت جولة تصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوما، أطلقت خلالها الفصائل أكثر من 4 آلاف صاروخ على إسرائيل، التي تسبب قصفها للقطاع في إسقاط عشرات القتلى والمصابين ودمار هائل في البنى التحتية.