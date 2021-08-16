سفارة أفغانستان في الهند تتبرأ من تغريدة مسيئة عن الرئيس الأفغاني المستقيل

تبرأت سفارة أفغانستان في الهند، اليوم الاثنين، من تغريدة نشرت عبر حسابها على موقع "تويتر"، والتي تحمل إساءة إلى الرئيس الأفغاني المستقيل، أشرف غني.

وكتب السكرتير الصحفي للسفارة، عبد الحق آزاد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أنه يبدو أن حسابها الرسمي على منصة التغريدات تعرض للقرصنة، وأنه فقد الدخول إلى الحساب، بحسب صحيفة "تايمز أو إنديا" الهندية.

وتابع آزاد أنه علم بأمر هذه التغريدة التي حذفت فيما بعد من خلال صديق له أرسل له صورة ثابتة لها.

I have lost access to Twitter handle of @AfghanistanInIN, a friend sent screen shot of this tweet, (this tweet is hidden from me.) I have tried to log in but can’t access. Seems it is hacked. @FMamundzay @FFazly @hmohib pic.twitter.com/kcdlGMpCZ7 — Abdulhaq Azad (@AbdulhaqA) August 16, 2021

وتحمل التغريدة المحذوفة إساءة إلى الرئيس الأفغاني المستقيل، أشرف غني، بعد هروبه من البلاد وسط الحرب الدائرة في الوقت الحالي، بدعوى منع إراقة الدماء.

وتابعت التغريدة: "نعتذر للجميع عن خدمة الهارب، ندعو الله أن يعاقب هذا الخائن، سوف يكون إرثه وصمة عار في تاريخنا".

وذكرت مصادر من داخل سفارة أفغانستان في الهند أنها لاحظت نشاطا غير مألوف على حسابها على موقع "تويتر".

وتشهد أفغانستان منذ مايو/أيار الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي حركة طالبان (المحظورة في روسيا) بعد بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي بدأ في مايو/أيار الماضي، والمقرر اكتماله في سبتمبر/أيلول المقبل.

وخلال الأيام العشرة الماضية، بسطت طالبان سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان، لتتوج نجاحها الأحد بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.

من جهته، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه غادر البلاد لمنع وقوع الكثير من القتلى وحقنا للدماء، مؤكدا أن حركة "طالبان" كانت مستعدة لشن هجوم دموي على العاصمة كابول من أجل الإطاحة به.