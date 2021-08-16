ميركل تطالب بلادها بإجلاء 10 آلاف شخص من أفغانستان

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الاثنين، لزملائها في الحزب "إن ألمانيا قد تحتاج إلى إجلاء ما يصل إلى عشرة آلاف شخص من أفغانستان".

وأوضحت ميركل بأن "عملية الإجلاء هذه تشمل 2500 موظف دعم أفغاني، بالإضافة إلى نشطاء حقوق الإنسان والمحامين وغيرهم ممن ترى الحكومة أنهم معرضون للخطر إذا بقوا في البلاد بعد أن استولت طالبان على كابول"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأشارت إلى أنه "يتعين على بلادها التعاون مع الدول المجاورة لأفغانستان لدعم الفارّين من البلاد الآن".

وبحسب مصادر الحزب، قالت ميركل: "هذا الموضوع سيبقينا مشغولين لفترة طويلة جدا".

هذا وكانت السلطات الألمانية قد أمرت، يوم أمس الأحد، بإجلاء 40 شخصا من موظفي السفارة الألمانية في أفغانستان بشكل طارئ، وكذلك قامت أكثر من 60 دولة بإصدار بيان مشترك يشدد على ضرورة فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الخروج من أفغانستان وإبقاء المطارات والمعابر الحدودية مفتوحة.

وشهدت العاصمة الأفغانية، كابول، يوم أمس الأحد، حالة من الفوضى بعدما سيطرت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا الاتحادية) على معظم المدن الكبيرة بالبلاد وسيطرت على العاصمة كابول.