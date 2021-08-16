واشنطن: ندعو جميع الأطراف في أفغانستان إلى احترام وتسهيل مغادرة الأجانب والأفغان

دعت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، جميع الأطراف في أفغانستان إلى تسهيل مغادرة الأجانب والأفغان الراغبين في مغادرة البلاد.

ولم تسمّ الخارجية الأمريكية في بيانها حركة طالبان التي سيطرت على العاصمة كابول بعد أيام من سيطرتها على معظم أنحاء البلاد بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية.

وقالت الخارجية في بيانها: "تنضم الولايات المتحدة إلى عشرات الدول في دعوة جميع الأطراف في أفغانستان إلى احترام وتسهيل المغادرة الآمنة والمنظمة للأجانب والأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد".

RT @StateDeptSpox: تنضم الولايات المتحدة إلى عشرات الدول في دعوة جميع الأطراف في أفغانستان إلى احترام وتسهيل المغادرة الآمنة والمنظمة للأجانب والأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد. ⬇️https://t.co/oDSZzsqR3A — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) August 16, 2021

وكان بيان مشترك وقعت عليه أكثر من 60 دولة قد دعا "من هم في مواقع الحكم والسلطة في جميع أنحاء أفغانستان إلى تحمل المسؤولية، لحماية الحياة البشرية والممتلكات وكذلك الاستعادة الفورية للأمن والنظام المدني".

وأضاف البيان: "يجب السماح للأفغان والمواطنين الدوليين الراغبين في المغادرة ويجب أن تظل الطرق والمطارات والمعابر الحدودية مفتوحة وكذلك يجب الحفاظ على الهدوء".

وختم بالقول: "يستحق الشعب الأفغاني أن يعيش في أمان وآمن وكرامة. ونحن في المجتمع الدولي على استعداد لمساعدتهم".

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بانسحاب كامل للقوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر/ أيلول، مما يمثل نهاية عقدين من الحرب. لكن واشنطن أعربت عن صدمتها من الانهيار السريع للحكومة الأفغانية وتقدم "طالبان" الكاسح.