إلى أين يتجه نجل شاه أحمد مسعود بمروحيتة العسكرية بعد سيطرة "طالبان" على البلاد؟

أفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" في أفغانستان، اليوم الاثنين، بأن أحمد مسعود نجل شاه أحمد مسعود استقل مروحية عسكرية برفقة العديد من العناصر من ولاية بنجشير شمالي كابول.

وأظهرت لقطات الفيديو عملية تنقل أحمد مسعود من مكان تواجد الطائرة العسكرية برفقة عدد من عناصره، اليوم الاثنين، من بنجشير شمالي كابول.

كما أفادت المصادر بأن أحمد مسعود طالب شخصيا جميع المقيمين وإقليم بنجشير برفض الكشف في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة عن وجهته. فإلى أين يتجه أحمد مسعود ومالذي يحضرّه وسط هذه الفوضى التي عمت البلاد؟

يذكر أن ولاية بنجشير الأفغانية لا تزال هي الولاية الوحيدة التي لم يحتلها عناصر حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا الاتحادية) وخارج قبضتهم.

وتعرف المدينة بلغة الداري (اللغة الأفغانية الرسمية) بـ"الأسود الخمسة"، وهي واحدة من 34 مقاطعة في البلاد، ويبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، 98.9% منهم من الطاجيك.

ويستعد قادة المقاومة في بنجشير لحرب كبيرة ضد "طالبان"، حيث تتواجد حوالي 20 قاعدة عسكرية، بينما في المعارك السابقة مع "طالبان" كانت هناك ثماني قواعد فقط.