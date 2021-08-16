ألمانيا تتوقع التوصل إلى موقف موحد حيال طالبان على المستوى الدولي

أعلن الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني، ستيفن زايبرت، اليوم الاثنين، أن بلاده تتوقع اتخاذ موقف بشأن حركة طالبان (المعترف بها كمنظمة إرهابية محظورة في روسيا) بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

برلين- سبوتنيك. وقال زايبرت، في إحاطة صحفية: "فيما يتعلق باستراتيجية طويلة الأجل بشأن طالبان، ستجري مفاوضات على المستوى الدولي، وحول صيغ الحوار التي يمكن أن تكون، وهل بالإمكان تأسيس رابطة لمصلحة الناس، وإذا كان الأمر كذلك، فتحت أي شروط. كل هذا يحتاج إلى مناقشة على المستوى الدولي".

وأضاف زايبرت أن الحكومة "ليس لديها أوهاما بشأن طالبان وطبيعة هذه الحركة. يجب ألا ننسى حجم الإرهاب، الذي مارسته طالبان بحق مواطنيها".

خلال العشرة أيام الأخيرة، بسطت "طالبان" سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ فيما سيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت الحركة أمس، على العاصمة كابول.

ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري؛ بعد مغادرة الرئيس أشرف غني أمس الأحد، إلى خارج البلاد، قائلا إنه اتخذ هذه الخطوة "لتفادي إراقة الدماء"، لافتا إلى أن طالبان كانت مستعدة لشن هجوم دموي على العاصمة كابول، من أجل الإطاحة به.

وأكد مسؤول في حركة طالبان أن أكثر من 90 بالمئة من المباني الحكومية وجميع نقاط التفتيش الرئيسية تقريبا في كابول تحت سيطرة مقاتليها، في وقت أصبح جزء كبير من ترسانة الأسلحة التي زودت بها الولايات المتحدة القوات الأفغانية بين أيدي عناصر "طالبان".

في السياق، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان"، محمد نعيم، إن الحرب في أفغانستان قد انتهت، وسيتضح شكل الحكومة بالدولة في المستقبل القريب.