تسجيل
15:07 GMT16 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مقاتلي حركة طالبان يدخلون العاصمة الأفغانية كابل

    سقوط كابول... كيف تعيش العاصمة الأفغانية بعد وصول "طالبان"

    © REUTERS / SOCIAL MEDIA WEBSITE
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/1049851695_0:0:2649:1489_1200x675_80_0_0_2cb02abc5d7ab9eaae25b5d13bb4c384.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202108161049858550-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86/

    رفع مسلحو حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) علمهم فوق القصر الرئاسي في كابول، مساء أمس، مسيطرين على العاصمة بالكامل بعد فرار الرئيس الأسبق أشرف غني من أفغانستان.

    أعلنت حركة "طالبان" بسط سيطرتها الكاملة على جميع مؤسسات الدولة في العاصمة، والقصر الرئاسي، فضلاً عن تنظيم دوريات ليلية في المدينة. واحتلت "طالبان" على وجه الخصوص مبنى التلفزيون الحكومي ودعت السكان إلى "الهدوء".

    "تطور غير متوقع للأحداث"

    قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك": "بالأمس كان هناك تقييم للحياة، ولخصت نتائج عمل الولايات المتحدة في أفغانستان على مدى 20 عامًا". وبحسب المصدر، فإن تطور الأحداث "تبين أنه غير متوقع للجميع": "اتضح أن هذا جيش كفء ورئيس مقتدر فر من البلاد، الشيء الرئيسي هو أنه لا يوجد إراقة دماء وأعمال عسكرية، باستثناء العمليات المتفرقة. كل شيء حدث بسلام".

    الأثر الذي تركه غني

    فر الرئيس الأفغاني أشرف غني من كابول مع سيارات مليئة بالمال. قال السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في كابول نيكيتا إيشينكو "كانت أربع سيارات ممتلئة بالمال، وحاولوا حشو جزء آخر من المال في مروحية، لكنها لم تتسع لكل الأموال. وبقيت بعضها ملقاة على مدرج الإقلاع".

    فوضى في مطار كابول

    منذ مساء الأحد، تدفق آلاف الأفغان إلى مطار كابول - ولم يكن معهم حتى جوازات سفرهم. تصاعد الموقف في صباح يوم 16 أغسطس/ آب: فتح الجيش الأمريكي النار على الأفغان الذين كانوا يعيقون عملية الإخلاء. وبحسب ما ورد أسفر إطلاق النار والتدافع عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص.

    علاوة على ذلك، ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي اللقطات المخيفة - ثلاثة أفغان، تشبثوا بعجلات طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية أثناء إقلاعها، وسقطوا من الطائرة وماتوا.

    وسائل الإعلام التي تسيطر عليها "طالبان" في أفغانستان

    غرد صحفي أفغاني بأن معظم القنوات التلفزيونية، بعد وصول طالبان، غيرت أجندتها وأبعدت الصحفيات عن شاشاتها. "لم تعد الموسيقى تُشغل على العديد من القنوات التلفزيونية منذ صباح اليوم".

    اعتبارًا من الساعة 3 مساءً بتوقيت موسكو، تبث قناة Tolo TV برنامجًا منتظمًا على الشبكات الاجتماعية، ولكن هناك أخبار أقل بكثير. تنشر قناة أريانا التلفزيونية أيضًا أخبارًا وتقارير حول آخر الأحداث، ولكن نادرًا جدًا. وبحسب سكان كابول، تبث قناة ملي الحكومية تلاوة القرآن الكريم على شاشة التلفزيون.

    أفاد صحفيون أفغان على وسائل التواصل الاجتماعي أن طالبان جاءت إلى مكتب تحرير تولو قبل ساعات قليلة. وجاء في الرسالة أن "المسلحين صادروا الأسلحة من أفراد الأمن ووافقوا على ضمان أمن المجمع"، ويعرض على تولو الآن برامج إسلامية والمسلسل التلفزيوني التركي عثمان. تولو نيوز تكرر الأخبار القديمة، ولا توجد إعلانات تلفزيونية جديدة.

    البنوك لا تعطي الأموال

    منذ يوم أمس، وقف الناس في جميع أنحاء البلاد بالقرب من البنوك على أمل سحب الأموال من حساباتهم. أبلغ السكان المحليون أن البنوك في كابول مغلقة. وغردت مديرة شركة الأفلام الأفغانية، صحرا كريمي، أمس، قالت فيها إنها أيضًا غير قادرة على تلقي الأموال. كما أبلغ السكان المحليون أنه، من المقرر أن يبدأ بنك دا أفغانستان العمل مرة أخرى غدًا.

    أخبر سكان مدن مختلفة "سبوتنيك" عن الوضع في عاصمة أفغانستان في الوقت الحالي:

    وليد من سكان كابول

    "اليوم هو أول يوم تحكم طالبان البلاد. في البداية، لم يستطع الناس فهم ما كان يحدث، صُدم الجميع. كان هناك الكثير من الأخبار الكاذبة، وهرب الناس إلى المطار. سمعنا أن الطائرات تحمل 20 ألف راكب إلى كندا. حتى أن الناس تركوا عائلاتهم وهرعوا إلى المطار بدون أمتعة ووثائق. لا تزال هناك فوضى".

    أعلنت حركة طالبان أنها ستراقب سلامة الناس وستحمي البنوك والمؤسسات. يمكن للناس العودة إلى العمل، وإذا لزم الأمر، الاتصال بطالبان.

    الآن يعود الناس إلى العمل، السيارات تسير في الشوارع. يستعيد الناس رشدهم ويحاولون أن يعيشوا حياة طبيعية. لقد أوفوا حتى الآن بكل ما وعدوا به. وبعد اجتماع مع ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم الأفغانية، أكدت طالبان أن أهل المدرسة والمستشفى يمكنهم العمل مرة أخرى، ويمكن للأطباء والمعلمين العودة إلى وظائفهم، وكذلك موظفي المؤسسات الأخرى.

    هناك من يخطئ، يضرب الناس يدخل إلى منازلهم. هناك مثل هذه الأعمال من جانب طالبان. رغم أن طالبان تقول إنها ليست كذلك، لكن هؤلاء الناس منهم. هذا السلوك يقلق الناس. تعامل طالبان الناس بشكل مختلف في كل منطقة".

    فهيم مقيم في كابول:

    "95٪ من المحلات التجارية والسوبر ماركت والمتاجر الصغيرة مغلقة. المدارس والبنوك والهيئات الحكومية مغلقة بشكل عام. النساء والأطفال والشباب يبقون في المنزل. يوجد في الشارع أشخاص في منتصف العمر بشكل رئيسي. كان هناك وضع سيء أمس. عندما عدت إلى المنزل الليلة الماضية، كان هناك العديد من البشتون الهاربين يتحدثون لغتهم الخاصة. كانوا في كل مكان. من غير المعروف من أين أتوا على الإطلاق".

    الوضع ليس سيئا. لا أحد يمس أحدا. حتى الآن، لا توجد قيود أو ابتكارات، مثل اللحى الطويلة للرجال، أو الملابس بما في ذلك النساء.

    لم يصل زعماؤهم (طالبان) إلى كابول بعد. بينما كل شيء تحت السيطرة. ألفان من الرجال والنساء والأطفال في مطار كرزاي بدون وثائق يريدون المغادرة. لم يأخذهم أحد، قُتل عدة أشخاص. وقالت كندا في وقت سابق إنها ستجلي 20 ألف أفغاني، لذا توجهوا إلى المطار على أمل نقلهم".

    فاطمة مواطنة روسية تعيش في كابول:

    "نصحنا بالبقاء في المنزل لمدة 2-3 أيام. الزوج لا يذهب إلى أي مكان. الجميع خائفون. أغلقت معظم المتاجر. المعاهد والمدارس - كل شيء مغلق".

    قال عبد الله عبد الله (الرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية إنه من الأفضل البقاء في المنزل لمدة 2-3 أيام. أقلعت الطائرات طوال ليلة أمس. في الصباح أيضا. أخشى أن أذهب إلى المدينة. الإنترنت يعمل، لكنهم يقولون إنهم يريدون إيقاف تشغيله".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منافسات سباق الهجن في السعودية
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لهم
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لها
    كاثي هوكو
    كاثي هوكول... أول امرأة تتولى منصب حاكم نيويورك
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك