صحيفة: القوات الأمريكية تقتل مسلحين وطائرة تدهس 3 آخرين في مطار كابول

قتلت القوات الأمريكية رجلين مسلحين على الأقل في مطار كابول الدولي، اليوم الاثنين، وفق ما نقلته وسائل الإعلام عن مسؤول أمريكي، مع استمرار عملية الإجلاء الجماعي المحموم من أفغانستان.

موسكو - سبوتنيك. نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول لم تذكر اسمه قوله إن القوات الأمريكية أطلقت النار على المسلحين مع اقترابهما لتوفير الأمن أثناء إجلاء الرعايا الأمريكيين.

وقال المسؤول نفسه إن ثلاثة أفغان على الأقل دهسوا أثناء تشبثهم بطائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية على مدرج المطار. كما استشهدت الصحيفة بشهود رأوا ثلاث جثث ملطخة بالدماء، بما في ذلك جثة امرأة، ملقاة خارج مبنى الركاب.

تولى الجيش الأمريكي مسؤولية الأمن بالمطار لتسهيل عملية نقل جوي ضخمة للدبلوماسيين الأجانب والمواطنين بعد انهيار الحكومة الأفغانية يوم الأحد. تتم معالجة رحلات الإجلاء هذه على جانب عسكري منفصل من المطار.

في وقت سابق اليوم الاثنين، أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بمقتل أشخاص عدة بعدما أطلق الجيش الأمريكي النار على أفغان في مطار كابول، وسط فوضى عارمة من جراء المواطنين الأفغان الراغبين في مغادرة البلاد.

وأفادت وسائل إعلام، نقلا عن شهود عيان، بأن الجيش الأمريكي أطلق عيارات نارية تحذيرية في الهواء في مطار العاصمة الأفغانية عندما اقتحم حشد من الناس المدرج.

وأظهرت مقاطع فيديو اقتحام المواطنين لمدرج الطائرات وتشبثهم بعجلات بعضها، حتى أثناء استعدادها للإقلاع، فيما أفادت بتقارير بسقوط البعض عن الطائرات عقب تحليقها في الهواء.