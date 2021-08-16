بلجيكا ترسل طائرات عسكرية لإجلاء مواطنيها من كابول

تعتزم بلجيكا إرسال طائرات عسكرية إلى العاصمة الأفغانية كابول، لإجلاء المواطنين البلجيكيين والموظفين الأفغان في سفارتها، بحسب وكالة "بلجا" البلجيكية للأنباء، اليوم الاثنين.

قالت وزيرة الشؤون الخارجية صوفي ويلمز، لصحيفة "لو سوار" البلجيكية، إن عملية الإجلاء يتم تنظيمها من أجل نقل 47 بلجيكيا، وأكثر من 20 أفغانيا كانوا يعملون في السفارة البلجيكية، ووزارة الدفاع البلجيكية، وخدمة العمل الأوروبي الخارجي.

وذكرت الصحيفة اليومية أن بلجيكا سوف ترسل طائرات نقل عسكري، واحدة من طراز "إيرباص 400 إم"، واثنتين من طراز "لوكهيد سي 130"، بحسب "رويترز".

وفي إطار متصل، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الاثنين، لزملائها في الحزب "إن ألمانيا قد تحتاج إلى إجلاء ما يصل إلى عشرة آلاف شخص من أفغانستان".

وأوضحت ميركل بأن "عملية الإجلاء هذه تشمل 2500 موظف دعم أفغاني، بالإضافة إلى نشطاء حقوق الإنسان والمحامين وغيرهم ممن ترى الحكومة أنهم معرضون للخطر إذا بقوا في البلاد بعد أن استولت طالبان على كابول".

وشهدت العاصمة الأفغانية، كابول، يوم أمس الأحد، حالة من الفوضى بعدما سيطرت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا الاتحادية) على معظم المدن الكبيرة بالبلاد وسيطرت على العاصمة كابول.