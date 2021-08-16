الهند تعرض إجلاء أي مواطن أفغاني يعتنق الهندوسية أو السيخية

صرحت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، اليوم الاثنين، أن الهند تحافظ على اتصالاتها مع مجتمعات الهندوس والسيخ الأفغانية وتقف على أهبة الاستعداد لإجلاء أي شخص يرغب في مغادرة البلاد في ظل الوضع الأمني ​​غير المستقر.

نيودلهي - سبوتنيك. قال المتحدث باسم الوزارة أريندام باجشي في بيان: "نحن على اتصال دائم بممثلي المجتمعات الأفغانية السيخية والهندوسية، وسنعمل على تسهيل عودة أولئك الذين يرغبون في مغادرة أفغانستان إلى الهند".

وتابع بالقول: "هناك أيضا عدد من الأفغان الذين كانوا شركاء لنا في تعزيز تنميتنا المتبادلة، في المساعي التعليمية والشعبية للناس، سنقف إلى جانبهم".

وبالنسبة للمواطنين الهنود في أفغانستان، قال باجي إن الحكومة الهندية تحافظ على اتصالات منتظمة وتراقب عن كثب التطورات في أفغانستان، ونصحت هؤلاء الرعايا بالفعل بالعودة إلى ديارهم على الفور، لكن جهود الإعادة إلى الوطن توقفت اليوم الاثنين بسبب تعليق الرحلات التجارية في مطار كابول.

وقال باجي إن "الحكومة ستتخذ جميع الخطوات لضمان سلامة وأمن المواطنين الهنود ومصالحنا في أفغانستان".

أخبرت مصادر حكومية "سبوتنيك" أن الهند لديها طائرة نقل في وضع الاستعداد في مطار كابول، وجاهزة لنقل الدبلوماسيين والمسؤولين الأمنيين الهنود جوا إلى الوطن.

يأتي ذلك بعدما سيطرت حركة طالبان (المصنفة كمنظمة إرهابية في روسيا)، أمس الأحد، على العاصمة الأفغانية كابول، وإعلان الرئيس أشرف غني استقالته ومغادرة البلاد.