وسط أزمة أفغانستان... المتحدثة باسم البيت الأبيض تأخذ إجازة

رجحت وسائل إعلام أمريكية أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أخذت إجازة، بعد تلقيهم ردا تلقائيا عبر البريد الالكتروني أن بساكي في إجازة من 15 إلى 22 آب/ أغسطس.

ووفقا لموقع "فوكس نيوز" الأمريكي، حاول الصحفيون الحصول على تعليق حول آخر التطورات في أفغانستان.، وبدلاً من الحصول على تعليق، تلقى الصحفيون ردًا تلقائيًا يؤكد غياب المتحدثة خلال الفترة المذكورة.

من جانبه علق السناتور الروسي أليكسي بوشكوف، اليوم الاثنين، على غياب بساكي وسط الأزمة في أفغانستان، في قناته على تلغرام

"إجازة سياسية في ذروة الأزمة. في الواقع، ما الذي يمكن قوله عندما لا يكون هناك ما يمكن الحديث عنه؟ هكذا، كل شيء واضح".

وتأتي أنباء إجازة بساكي المحتملة وسط انتقادات للرئيس الأمريكي جو بايدن، واتهامه بعدم التعليق على أحداث أفغانستان.

وأمس الأحد، سيطرت "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول واستولت على القصر الرئاسي والتلفزيون الحكومي، بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد مبررا قراره برغبته في "منع مجزرة".

وخلال الأسابيع الأخيرة سيطرت حركة طالبان على معظم ولايات البلاد وعلى معابرها الحدودية دون مقاومة شديدة من القوات الحكومية، التي غنمت الحركة العديد من أسلحتها أمريكية الصنع، بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من البلاد بعد 20 عاما من اجتياحها.

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بانسحاب كامل للقوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر/ أيلول، مما يمثل نهاية عقدين من الحرب. لكن واشنطن أعربت عن صدمتها من الانهيار السريع للحكومة الأفغانية وتقدم "طالبان" الكاسح.