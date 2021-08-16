وزير الخارجية التركي يزور الأردن بدعوة من الصفدي

وقالت الوزارة في بيان لها على موقعها، إن هذه الزيارة تأتي استجابة لدعوة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، لنظيره التركي.

وكشف البيان أنه سيتم خلال المباحثات واللقاءات التي ستعقد على هامش الزيارة بحث كافة جوانب علاقاتنا الثنائية مع الأردن، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

ونشرت "صحيفة الغد" الأردنية مقالا كتبه الوزير تشاويش أوغلو، شدد فيه على أن "علاقات تركيا مع الأردن قائمة على المساواة والاحترام".

وكتب الوزير التركي "بدعوة من صديقي العزيز أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أقوم بزيارة للأردن مجددا بعد عامين، حيث يحتفل هذا البلد الجميل من الهلال الخصيب بالذكرى المئوية لتأسيسه والذكرى الخامسة والسبعين لاستقلاله وهذا يجعل زيارتنا ذات معنى وأهمية".

وأكد "نأمل أن نحيي سريعا تعاوننا الثنائي مع الأردن تماشيا مع هذا التفاهم وذلك بعد تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها. على الرغم من العديد من المشاكل والتحديات، أثبتت كل من تركيا والأردن قدرتهما على التغلب على المشاكل بفضل متانة بنية الدولتين وخبرتهما المؤسساتية".