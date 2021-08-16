توزيع حلوى في إسطنبول احتفالا بسيطرة طالبان على كابول

أفادت وسائل إعلام تركية بأن عددا من المواطنين الأفغان المقيمين في مدينة إسطنبول التركية قاموا بتوزيع حلوى على المواطنين الأتراك احتفالا بسيطرة الحركة على كابول.

ذكر موقع "وكالة أنباء تركيا" إنه تزامنا مع دخول حركة "طالبان" (المصنفة جماعة إرهابية في روسيا) إلى العاصمة الأفغانية كابول شهدت مدينة إسطنبول التركية قيام عدد من المواطنين الأفغان بتوزيع الحلوى على المواطنين الأتراك، احتفالا بسيطرة الحركة على كابول.

ونشر الموقع صورة لمواطن قالت إنه أفغاني يدعى إبراهيم حقكي كيليجاسلان، وهو يوزع الحلوى احتفالا بسيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية.

وأشارت إلى أن هذا الشخص كان يوزع الحلوى في مسجد السلطان محمد الفاتح في إسطنبول، وتهافت عليه المصلون مباركين تقدم "طالبان" في أفغانستان.

وأمس أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو أن سفارة بلاده في كابول تواصل عملها بشكل طبيعي ولم يتم إغلاقها.

وأشار إلى أن تركيا ستوفر كل ما يلزم لإعادة مواطنيها الراغبين بمغادرة أفغانستان، مؤكدا أن "خيار البقاء أو المغادرة يعود لمواطنينا".

وشدد مولود تشاويش أوغلو على أن "تركيا تجري اتصالات مع كافة الأطراف المعنية".