الولايات المتحدة تحذر من السفر إلى تركيا

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، اليوم الاثنين، من السفر إلى تركيا، بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت مراكز السيطرة على الأمراض، تركيا إلى "المستوى الرابع: كوفيد 19 مرتفع للغاية" الذي يتسم بأنه عالي المخاطر، بينما خفضت الهند إلى المستوى الثاني المتوسط المخاطر، بحسب "رويترز".

وفي 30 أبريل/ نيسان الماضي، فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن قيودا جديدة على السفر إلى الهند في ضوء جائحة فيروس كورونا.

وتمنع هذه القيود غالبية المواطنين غير الأمريكيين الذين تواجدوا في الهند خلال 14 يوما سابقة من دخول الولايات المتحدة.

وتحتفظ مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بقائمة لإشعارات السفر من المستوى الأول "منخفض" إلى المستوى الرابع "مرتفع للغاية" لمخاطر السفر بسبب كورونا.

وينبغي تجنب السفر إلى الدول التي تحمل إشعار المستوى الرابع: كوفيد-19 مرتفع للغاية"، بحسب إرشادات مراكز السيرة على الأمراض. وتنصح الوكالة بعدم السفر إلا للضرورة بعد تلقى التطعيم بالكامل أولا.