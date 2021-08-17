وكالة: "طالبان" تعلن عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين

أعلنت حركة طالبان الإرهابية (المحظورة في روسيا)، اليوم الثلاثاء، عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين.

وقالت وكالة "فرانس برس"، إن حركة "طالبان"، أعلنت عفوا عاما عن المسؤولين الحكوميين، وحثتهم على العودة إلى العمل.

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد، وسيطر مسلحو الحركة على القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

من جهة أخرى، قال مسؤول في حركة طالبان الإرهابية، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".