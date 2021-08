يانوكوفيتش: خطأ أوكرانيا على مدى 30 عاما هو رفض علاقات حسن الجوار مع روسيا

موسكو- سبوتنيك. وقال يانوكوفيتش في رسالة له حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها: "لقد كفلنا حرية التعبير حتى في تلك الحالات، التي انتهكت فيها هذه "الحرية" أسس الدولة، لم نتدخل في حق سكان المناطق الغربية في إقامة نصب تذكارية لمن يعتبروهم أبطالا قوميين حتى على حساب إهانة للذاكرة التاريخية لسكان جنوب شرق البلاد. لم نضطهد أعضاء المنظمات القومية معتقدين أنهم سيقدرون تسامح الدولة، تغاضينا عن أمور كثيرة... ولا أعتقد أنها كانت سياسة خاطئة، كما أن الانقلاب عام 2014 لم يكن نتيجة "الليونة"، لقد تم تنسيقه مسبقًا من خلال تنفيذ مشروع "أوكرانيا معادية لروسيا".

ولفت يانكوفيتش قائلا: "إنني على قناعة تامة بأن الخطأ الرئيسي في تاريخنا الممتد على مدى ثلاثين عامًا.. يتمثل برفض حسن الجوار مع روسيا".

هذا وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن تصريحات كييف حول إمكانية نشر أنظمة دفاع جوي أمريكية في أوكرانيا استفزازية ولا تلبي المصالح الأساسية للشعب.