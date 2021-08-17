أوزبكستان: نحن على تواصل مع "طالبان" لضمان أمن الحدود وأي انتهاك سيصد بحزم

أعلنت وزارة خارجية أوزبكستان، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأوزبكستاية على تواصل مع حركة "طالبان" الإرهابية (المحظورة في روسيا) بشأن حماية الحدود الأوزبكستاية الأفغانية.

طشقند- سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن "الجانب الأوزبكستاني يحافظ على اتصالات وثيقة مع ممثلي حركة طالبان لضمان أمن الحدود والحفاظ على الهدوء في المنطقة الحدودية"، مشددا على أنه "سيتم صد أي محاولات لانتهاك حدود الدولة بشكل صارم وفقًا لتشريعات أوزبكستان".

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد، وسيطر مسلحو الحركة على القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

من جهة أخرى، قال مسؤول في حركة طالبان الإرهابية، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".