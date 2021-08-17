وزير الخارجية التركي: تولينا المسؤولية في مطار كابول ونساعد الدول في إجلاء رعاياها

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تجري مباحثات مع كافة الأطراف الأفغانية.

وتابع الوزير، أن تركيا تولت المسؤولية في مطار كابول، وستعمل على مساعدة كل الدول في إجلاء الرعايا.

يتبع...