النساء يتابعن تقديم البرامج التلفزيونية بعد وصول "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان

قال سعد محسني، مدير مجموعة "موبي ميديا" التي تضم قناة "تولو نيوز" الأفغانية، إن القناة واصلت البث مع المذيعات، ولم تعترض حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا الاتحادية) على هذا.

وكتب على تويتر: "تولو نيوز وطالبان يصنعون التاريخ مرة أخرى: عبد الحق حماد، مسؤول كبير في طالبان، يتحدث مع مذيعتنا بهشتا هذا الصباح. كان الأمر غير وارد قبل عقدين من الزمن، عندما كانوا (طالبان) في السلطة".

في الوقت نفسه، شددت رئيسة الخدمة الإخبارية للقناة التلفزيونية، ميراكا بوبال، على أن تولو نيوز تبث برامجها بمشاركة "مذيعات".

تفاقم الوضع في أفغانستان بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة مع هجوم طالبان على المدن الكبيرة. يوم الأحد، دخل مسلحون كابول وسيطروا على القصر الرئاسي. وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه غادر البلاد "لمنع المذبحة". قال المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم ، مساء الاثنين، إن الحرب في أفغانستان قد انتهت، وسيتضح شكل الحكومة في الدولة في المستقبل القريب.