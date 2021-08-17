أعلنت سلطات الطيران المدني في أفغانستان، اليوم الثلاثاء 17 أغسطس/آب، تعليق الرحلات الجوية المدنية في مطار العاصمة كابول.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت سلطات الطيران المدني في بيان رسمي أن تعليق الرحلات الجوية المدنية في مطار كابول، بسبب حل مسائل فنية.

ويأتي هذا في وقت عمت فيه الفوضى في المطار الدولي، خلال الساعات الماضية مع تدافع عدة دول لإجلاء رعاياها من البلاد ونقل سفاراتها لمبني المطار على خلفية سيطرة حركة طالبان على مقاليد الأمور.

وقال بيان صادر عن سلطة الطيران المدني، مخاطبا المواطنين، "تم تعليق جميع الرحلات الجوية المدنية في مطار حامد كرزاي الدولي. يعمل مسؤولو هيئة الطيران المدني حاليًا على المسائل الفنية وتنظيف المطار لضمان عودة الرحلات الجوية في مطار كرزاي الدولي إلى طبيعتها واستئناف عملياتها".

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد، وسيطر مسلحو الحركة على القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

من جهة أخرى، قال مسؤول في حركة طالبان الإرهابية، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".