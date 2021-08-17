رسالة صوتية من نائب قائد "طالبان" بشأن اقتحام المنازل ومصادرة الأموال والسيارات

وجه الملا محمد يعقوب، نائب قائد حركة "طالبان" ورئيس اللجنة العسكرية فيها، مقاتليه عبر رسالة صوتية، بشأن اقتحام المنازل ومصادرة الأموال والسيارت.

وقال يعقوب في رسالته الصوتية التي تناقلتها قنوات الحركة بشكل واسع: "أيها المجاهدون المحترمون، رسالتنا لكم جميعا أنه لا يُسمح لأحد بالدخول إلى منازل الناس خاصة في كابول".

وتابع: "لا يُسمح لكم بالاستيلاء على السيارات أو المركبات من الناس.. سيتم تحديد الأمور لاحقًا بطريقة منظمة على مستوى القيادة لاحقا".

وأضاف يعقوب: "في الوقت الحالي، لا يُسمح لأي مقاتل أو قائد بدخول منازل الناس أو مصادرة سياراتهم"، مشيرا إلى أن "من يخالف هذه التوجيهات سيتم توجيهه إلى القسم الشرعي المعني وعملهم سيعتبر عملاً من أعمال التمرد".

وخلال الساعات الماضية، تم تداول صور ومقاطع مصورة لعناصر من تنظيم طالبان (المصنفة كجماعة إرهابية في روسيا) داخل منازل مواطنين، أو يركبون سيارات رفعت عليها راية "طالبان" في العاصمة.

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد، وسيطر مسلحو الحركة على القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

من جهة أخرى، قال مسؤول في حركة طالبان الإرهابية، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".