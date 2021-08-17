إصابة امرأة في إطلاق نار قرب مطار كابول

قالت قناة الجزيرة الفضائية إن امرأة أصيبت في إطلاق نار بمنطقة مطار كابول.

وبحسب القناة، فإن إطلاق النار والتدافع مستمران بالقرب من المطار.

عاجل | حركة طالبان: إدارة مطار كابل طلبت من المواطنين عدم التوجه إلى المطار حتى إشعار آخر — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) August 17, 2021

كما أكدت القناة أن إدارة مطار كابول طلبت من المواطنين عدم التوجه إلى المطار حتى إشعار آخر.

سادت الفوضى مطار كابول، يوم الاثنين، بسبب عمليات إقلاع وهبوط عديدة لمروحيات كان على متنها موظفين في بعثات دبلوماسية. جاء العديد من الأفغان في محاولة لمغادرة البلاد إلى المطار وبدأوا في اقتحام المبنى.

تفاقم الوضع في أفغانستان بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، مع تقدم طالبان في المدن الكبرى. وقالت وسائل إعلام ومصادر، يوم الأحد، إن المتمردين يسيطرون على جميع المعابر الحدودية. في وقت لاحق من ذلك اليوم، قال مسلحون إنهم دخلوا كابول وسيطروا على القصر الرئاسي. وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه غادر البلاد "لمنع المذبحة". وبدوره، أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، محمد نعيم، مساء الاثنين، انتهاء الحرب في أفغانستان.