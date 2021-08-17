إيران تؤكد استمرار عمل سفارتها في كابول

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن سفارة بلاده في كابول والقنصلية الإيرانية العامة في هرات، مفتوحتان وتمارسان أعمالهما.

وأوضح زاده في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم": "سفارة إيران في كابول مفتوحة ونشطة بشكل كامل، وأن القنصلية الإيرانية العامة في هرات تمارس أعمالها أيضا".

يأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه دول كثيرة بإجلاء موظفي سفاراتها من كابول قلقا من الوضع الأمني ​​بعد أن سيطر مقاتلو "طالبان" على المدينة، مما دفع الآلاف إلى التدفق على المطار في محاولة للفرار من البلاد.

ورحبت إيران أمس "بالفشل العسكري" لخصمها اللدود الولايات المتحدة التي تواصل سحب قواتها من أفغانستان.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الاثنين، إن "الفشل العسكري" الذي لحق بالولايات المتحدة في أفغانستان وسحبها قواتها يتيحان فرصة لإحلال سلام دائم هناك.

وأكد رئيسي على أن بلاده "ملتزمة بعلاقات الجوار مع أفغانستان من خلال رصد التطورات عن كثب"، مشيرا خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإيراني إلى أن "إيران ستواصل الجهود من أجل الاستقرار الذي يشكل الضرورة الأولى في أفغانستان اليوم، وباعتبارها دولة جارة وشقيقة تدعو كافة الأطراف إلى تحقيق الوفاق الوطني في هذا البلد".

وطلب رئيسي من وزير الخارجية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي بتقديم تقارير تفصيلية عن أحدث المستجدات والتطورات الجارية في الجارة أفغانستان.

وسيطرة حركة طالبان، الأحد الماضي، على العاصمة الأفغانية كابول، ونشرت صور لقادة من الحركة داخل القصر الرئاسي في كابول، بينما غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد، وقال في تصريحات له إن "حركة طالبان كانت مستعدة لشن هجوم دموي على كابول وشعبها للإطاحة بي وحقنا للدماء قررت المغادرة".