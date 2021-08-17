ميركل: نستقبل اللاجئين الأفغان من دول الجوار وليس دول أوروبا فقط

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن بلادها تقبل اللاجئين الأفغان من البلاد المجاورة لأفغانستان، وليس من دول أوروبا فقط.

برلين - سبوتنيك. وتابعت ميركل في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا تقبل لاجئين من أفغانستان في الدول المجاورة قبل مناقشة وضعهم في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المستشارة في مؤتمر صحفي: "عند الحديث عن وفود [من اللاجئين في الاتحاد الأوروبي]، يجب أن نناقش الفرص الموثوقة للاجئين في البلدان المجاورة لأفغانستان، وبعدها نفكر في استقبال اللاجئين المحكم والمدعوم في الدول الأوروبية"، مضيفة أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة "ليس بسيطا للغاية".

وتابعت: "نحن نعلم أن الوضع صعب للغاية، ألمانيا تريد مساعدة المزيد من الأشخاص الذين قدموا المساعدة لنا، نشعر بالقلق لأننا نرى أن إنجازات أفغانستان المتعلقة بالوضع مع الفتيات والنساء والتعليم قابلة للتراجع".