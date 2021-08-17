طالبان: لن نسمح للجماعات الإرهابية بالعمل في أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، اليوم الثلاثاء، أنها لن تسمح لتنظيمات إرهابية بالعمل في أفغانستان.

موسكو- سبوتنيك. قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، سهيل شاهين، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إن "حركة طالبان لن تسمح لتنظيم القاعدة (المحظور في روسيا)، والجماعات الإرهابية الأخرى بالعمل في البلاد".

وأضاف شاهين "نحن ملتزمون بسياستنا وهي عدم السماح لأي شخص أو جماعة باستغلال أفغانستان ضد أي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة... لقد وافقنا على ذلك بناء على اتفاق الدوحة".

هذا وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، ضمير كابولوف، في وقت سابق أن وجود حركة "طالبان" شمالي أفغانستان سيحد من تنامي تهديد تنظيم "داعش" على دول آسيا الوسطى.

"لطالبان علاقات سيئة للغاية مع "داعش"، وطالبان قاتلت "داعش" بفاعلية طوال هذه السنوات، وهو ما لا يمكن قوله عن الأمريكيين والناتو سوية، أو حتى عن الحكومة الأفغانية الحالية. والغريب أن وجود طالبان في هذه الأراضي سيحد من نمو تهديد داعش والإرهابيين الدوليين الآخرين ضد دول آسيا الوسطى".

وقال كابولوف، متحدثا في طاولة مستديرة على الإنترنت نظمها "صندوق غورتشاكوف" لدعم الدبلوماسية العامة، اليوم الثلاثاء:

وأضاف "لقد تمركزت العديد من المنظمات الإرهابية الدولية الأخرى على هذه الأراضي لفترة طويلة - أود أن أضع "داعش" في المقام الأول، لكن لا يزال هناك حوالي 20 مجموعة إرهابية أصغر حجما، ولكن ليس أقل ضررا ويتعاونون مع بعضهم البعض لأسباب تكتيكية حتى يتمكنوا من الاستفادة من الوضع الفوضوي في شمال أفغانستان ومحاولة استخدامه لتقويض الاستقرار في الدول المجاورة لأفغانستان".

وأكدت حركة "طالبان"، أن الحرب انتهت في أفغانستان وأنها لا تريد أن تعيش في عزلة وترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي.