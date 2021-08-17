السفير الروسي في كابول يصف الاجتماع مع طالبان بالإيجابي

أعلن السفير الروسي لدى أفغانستان، دميتري جيرنوف، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى محادثات إيجابية وبناءة في كابول مع ممثلين عن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا).

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير الروسي على أثير قناة "روسيا 24" الروسية:

"كانوا من الإدارة العليا لحركة طالبان في المدينة. كان الاجتماع إيجابيا وبناء. قال مسؤولو طالبان إن روسيا هي الأقرب والأكثر ودية للحركة. وأكدوا لنا على الضمانات الأمنية للسفارة".

هذا وأعلنت السفارة الروسية في كابول، في وقت سابق، أن الأجواء في العاصمة الأفغانية متوترة، لكن لا توجد تهديدات للبعثة الدبلوماسية هناك.

وقال المتحدث باسم السفارة الروسية، نيكيتا إيشينكو، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لا توجد أعمال قتالية في المدينة حتى اللحظة"، مضيفا أن "الأجواء في المدينة متوترة، لكن لا توجد تهديدات للبعثة الدبلوماسية".

وأشار المكتب الإعلامي للسفارة إلى أن الوضع في المدينة لا يتطلب إخلاء السفارة الروسية حتى اللحظة.