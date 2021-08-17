%13 من الألمان لا يعتزمون تلقي لقاح كورونا

كشف استطلاع رأي حديث أجري في ألمانيا أن نسبة البالغين الذين سيتلقون لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد في ألمانيا قد تتجاوز 80%.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 13% فقط ممن شملهم الاستطلاع أكدوا أنهم لا يعتزمون تلقي اللقاح، بينما لم يحسم 6% قرارهم بشأن تلقي اللقاح حتى الآن.

وذكر 75% ممن شملهم الاستطلاع أنهم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وذكر 6% آخرون أنهم يعتزمون تلقي اللقاح، وبذلك تصل إجمالي النسبة إلى 81%، بحسب ما نقل موقع "دويتشه فيله" الألماني.

وشمل استطلاع معهد "يوغوف" 2106 أشخاص وتم إجراؤه في الفترة بين 11 و13 آب/أغسطس الجاري.

وأجري استطلاع مشابه في مايو/ آيار الماضي، غير أن نسبة البالغين الذين أكدوا أنهم عازمون على تلقي اللقاح وقتها 74% فقط، بينما كانت النسبة قبل بدء حملة التطعيمات في ألمانيا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تبلغ 64% فقط.

وبحسب البيانات الرسمية، تلقى 63.1% من إجمالي الأشخاص في ألمانيا جرعة أولى على الأقل من أحد لقاحات فيروس كورونا المستجد.