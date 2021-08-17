الناتو: أوقفنا دعم الحكومة الأفغانية وكان لا بد من الانسحاب العسكري

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن الناتو أوقف كل دعم للحكومة الأفغانية حيث لم تعد موجودة فعليا في أعقاب استيلاء المتشددين على السلطة.

موسكو - سبوتنيك. قال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي حول أفغانستان: "لقد علقنا بالطبع كل الدعم - المالي وجميع الأنواع الأخرى - للحكومة الأفغانية لأنه لا توجد حكومة أفغانية يدعمها الناتو".

وأضاف ستولتنبرغ أن الناتو سينظر في كيفية مساعدة الجيش الأفغاني، وطالب المسلحين بضمان انتقال سلمي للسلطة إلى حكومة شاملة.

وحول التواجد العسكري، قال: "اتفق جميع الحلفاء على أن الوقت قد حان لإنهاء الوجود العسكري، مع العلم أن هناك مخاطر من أن تستعيد طالبان سيطرتها على البلاد، لكن الحلفاء أخذوا هذا الخطر بشكل مفتوح".

وأخبر ستولتنبرغ الصحفيين: "نعم، إنهم متشائمون لأنهم كانوا يعلمون أن البديل هو عدم الاستمرار في وجود عسكري محدود وكان البديل الأكثر ترجيحا هو استمرار الوجود المتزايد للقوات والانخراط مرة أخرى في القتال".

وعلى جانب آخر، قال الأمين العام إن الناتو أرسل "رسالة واضحة" إلى حركة طالبان (المحظورة في روسيا) مفادها أنها بحاجة إلى السماح للأشخاص بمغادرة أفغانستان.

وأوضح أن الناتو يركز على إجلاء الأشخاص بأمان وبسرعة من البلاد، بما في ذلك المتعاونون الأفغان وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر، والشرط المسبق لذلك هو الحفاظ على عمليات مطار كابول.