وزير الدفاع الإسرائيلي يشكر الرئيس عباس على المساعدة في إطفاء الحرائق بجبال القدس

وجهت إسرائيل الشكر للسلطة الفلسطينية لإرسالها فرق إطفاء للمساعدة في إخماد الحرائق التي اندلعت في جبال مدينة القدس.

القاهرة - سبوتنيك. غرد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عبر تويتر مساء اليوم الثلاثاء، "أود أن أشكر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على مبادرته بإرسال رجال إطفاء جاؤوا لمساعدة إسرائيل اليوم".

وأضاف "إنقاذ الأرواح هو في المصلحة المشتركة لنا جميعًا".

אני מבקש להודות ליו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס, על היוזמה לשליחת כוחות כיבוי שהגיעו לסייע לישראל היום. הערבות ההדדית והצלת חיי אדם הם אינטרס משותף של כולנו. pic.twitter.com/pfNGxrTdnz — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) August 17, 2021

​وبوقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية أرسلت أربع فرق إطفاء لمساعدة السلطات الإسرائيلية في جهود إخماد حرائق نشبت في مناطق الأحراش القريبة من القدس.

وأوضحت الصحيفة أن السلطة عرضت على إسرائيل المساعدة في إطفاء حرائق جبال القدس، ووافقت الأخيرة على ذلك.

وأرسلت السلطة 4 فرق إطفاء تضم 20 إطفائيا و4 سيارات إطفاء من الضفة الغربية، وبالفعل وصل رجال الإطفاء الفلسطينيون إلى محطة إطفاء بيت شيمش وانضموا إلى جهود الإطفاء مع فرق الإطفاء الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل، بوقت سابق من اليوم، تراجعها عن التوجه لطلب المساعدة الدولية في مواجهة الحرائق التي اندلعت قبل يومين.

وغرد وزير الخارجية، يائير لابيد، على تويتر، أنه "بعد تقييم الوضع، تقرر عدم وجود حاجة لمساعدة دولية في إطفاء حرائق جبال القدس".

وقال "أود أن أشكر جميع البلدان التي وافقت على القدوم والمساعدة".

לאחר הערכת מצב הוחלט שאין צורך בסיוע בינלאומי בכיבוי השריפות בהרי ירושלים, אני רוצה להודות ולמסור הערכה לכל המדינות שהביעו הסכמתם לבוא ולסייע. ישראל נמצאת כאן עבורם לכל סיוע. לוחמי האש שלנו עובדים קשה מאוד כבר ימים ארוכים בתנאים קשים, אני שולח מכאן את הערכתי, שמרו על עצמכם. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 17, 2021

​كان لابيد غرد أمس، قائلا إنه لجأ إلى وزيري خارجية اليونان وقبرص طلباً للمساعدة، وقد "أعلن وزير الخارجية اليوناني بالفعل أنه سيساعد بقدر ما يستطيع".

واندلع حريق ضخم، الأحد الماضي، في عدة مناطق من أحراش جبال مدينة القدس، ما دفع السلطات الإسرائيلية لإخلاء 6 تجمعات سكنية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن قائد منطقة القدس في قوات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية قوله إنّ "سبب الحريق هو حرارة الطقس العالية، وقد يكون دور للإنسان فيها، سواء عن قصد أو بسبب الإهمال".

وذكرت الهيئة أنّ "12 طائرة تعمل في منطقة الحريق، ويتواجد عدد كبير من رجال الإطفاء في المكان"، مضيفة "تمّ إغلاق عدد من الشوارع قرب المناطق التي اندلع فيها الحريق".

وقامت السلطات الإسرائيلية بإجلاء مئات السكان عن منازلهم فيما أصيب أربعة أشخاص بحالات اختناق من جراء استنشاق الدخان.