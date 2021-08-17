الدنمارك: سنساعد حلفاءنا في عمليات الإجلاء من أفغانستان

أعلنت الدنمارك، أنها سوف تستخدم طائراتها العسكرية بالمنطقة في مساعدة الدول الحليفة على إجلاء أشخاص من أفغانستان بناء على طلب من الولايات المتحدة.

جاء هذا في تصريحات لوزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن، اليوم الثلاثاء، بحسب "رويترز".

وقالت الوزيرة للصحفيين إن الدنمارك ما زالت تعمل في أفغانستان وعززت قدراتها في المنطقة، مشيرة إلى أن دولا أخرى قد طلبت منهم المساعدة.

وأكدت أن الدنمارك سوف تواصل عملياتها بعد إجلاء مواطنيها ومن تتحمل مسؤوليتهم.

وذكرت وزيرة الدفاع أن الدنمارك بدأت يوم الأحد الماضي في إجلاء أفراد من أفغانستان باستخدام طائرات عسكرية متواجدة في باكستان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية، أن كوبنهاغن ستساهم بمبلغ 100 مليون كرونة دنماركية (15.8 مليون دولار) للجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

وتشارك الدنمارك، وهي حليف وثيق للولايات المتحدة، في القتال إلى جانب القوات الأمريكية في أفغانستان منذ عام 2002.