الناتو يلقي اللوم على القيادة السياسية في استيلاء طالبان على أفغانستان

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، أن عجز القيادة السياسية في كابول أدى إلى سيطرة "طالبان" على أفغانستان.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي: "لم يكن النظام الأفغاني قادرًا على مقاومة طالبان والتوصل إلى حل سلمي للوضع الذي كان الأفغان يتطلعون إليه بشدة. إن فشل القيادة الأفغانية أدى إلى المأساة التي نشهدها اليوم".

وأشار الأمين العام إلى أن الناتو سيقيم بقائه في أفغانستان.

وتابع الأمين العام: "على الرغم من مساهماتنا الكبيرة لمدة عشرين عامًا، كان الانهيار سريعًا ومفاجئًا".

وسيطرت حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول، ومناطق واسعة من أفغانستان؛ فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة.

وجاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع أيار/مايو الماضي؛ ومن المقرر انتهاءه بحلول الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر القادم.