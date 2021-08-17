العثور على جثة أفغاني في عجلة طائرة أمريكية أثناء محاولته الهروب من كابول

ذكرت تقارير أمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه تم العثور على جثة مواطن أفغاني في عجلة طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية، من طراز "سي -17"، أقلعت من مطار كابول، أمس الاثنين.

وقال 3 مسؤولين أمريكيين لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إنه بعد رفع معدات هبوط الطائرة، حقق الطاقم وعثروا على الجثة في العجلة.

وأكد موقع "بوليتيكو" تقرير "ذا بوست"، نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر.

وسادت الفوضى في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أمس الاثنين، بعدما استولت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، واستعادت السلطة في البلاد.

واجتاح آلاف الأفغان الذين يسعون للفرار من الجماعة الإسلامية المتشددة مدارج الطائرات في محاولة يائسة لركوب طائرات تقل أفرادا أمريكيين إلى خارج البلاد، وتم إلغاء جميع الرحلات الجوية التجارية.

وفي مقاطع فيديو مرعبة تم تداولها، أمس الاثنين، شوهد الأفغان وهم يركضون بجانب طائرة أمريكية ويتشبثون بها أثناء تحليقها.

فيما تظهر مقاطع فيديو أخرى أشخاصا وهم يسقطون من الطائرات بعد إقلاعها في الجو.

وأفاد مسؤولون أمريكيون لوكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في الفوضى، من بينهم أشخاص سقطوا من طائرات ورجلين مسلحين برصاص القوات الأمريكية.

وأغلقت قوات الولايات المتحدة الأمريكية مطار حامد كرزاي مؤقتا في محاولة للسيطرة على الحشود، وأعيد فتحه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء لاستئناف عمليات الإجلاء.