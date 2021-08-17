رئيسي: محاولات الأعداء لا يمكن أن تمس بالعلاقات بين إيران والعراق

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات بين بلاده والعراق أوسع من علاقات بلدين جارين.

© REUTERS / CARLOS BARRIA مؤتمر دول جوار العراق... هل يمثل بداية لمرحلة جديدة من العلاقات بين السعودية وإيران؟ مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريح رئيسي جاء في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أكد خلاله على أن العراق القوي والمستقل والموحد والآمن ليس فحسب أمل إيران الوحيد، ولكنه يقع في صلب برنامج العمل بين البلدين، بدعوى تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي.

وشدد الرئيس الإيراني على أن الشعبين الإيراني والعراقي، لديهما تطلعات مشتركة وطموحة، وأن المحاولات المستمية لـ"العدو المشترك" لا يمكنها إيجاد خلل في العلاقات بين الطرفين، معربا عن شكره لمصطفى الكاظمي بشأن دعوته للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي، مشيرا إلى أن إيران تدعم أي تحرك يصب لصالح تحقيق الاستقرار في البلد الجار، ويعزز دوره في المنطقة.

وحول القمة نفسها، لفت الرئيس الإيراني إلى أن المبادرة العراقية لعقد مؤتمر دول الجوار ستكون لها نتائج وطنية وإقليمية، أهمها قوة العراق وبيان دوره الفاعل والقوي في المنطقة، إضافة إلى تعزيز قوة المنطقة والتأكيد على أن دولها قادرة على حل قضاياها بنفسها، مشددا على أن التدخل الأجنبي في شؤون المنطقة لن يحقق الاستقرار والتنمية المطلوبة، ولن يُهيئ الأرضية اللازمة للتنمية والتطور.

بدوره، أعرب مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، عن أمله في التطبيق السريع للاتفاقيات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى أن طهران شريك حقيقي لبغداد، ووقفت دائما إلى جانب العراق حكومة وشعبا في كثير من الظروف الصعبة.

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